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Bıçak, sopa, sandalye... Kafede ortalık savaş alanına döndü!

Bıçak, sopa, sandalye... Kafede ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul Beylikdüzü'nde kafede oturan iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Sandalye, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgayı ayırmak isteyen kafe çalışanları da darbedildi.

Barış Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir kahve zincirinin şubesinde, 23 Temmuz Cumartesi öğle saatlerinde yaklaşık 15 kişiden oluşan iki grup  iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle konuşmak için toplandı. Bir süre sonra gruptakiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir kişi ayağa kalkarak masaya tekme attı. Bunun üzerine ortalık karıştı ve taraflar sandalye, sopa ve bıçaklarla kavga etmeye başladı. Gruptakilerin bir kısmı olay yerinden uzaklaştı. Gruptakilerden biri kavgayı ayırmaya çalışan kafe çalışanına saldırdı. Bir kişi tekme ve yumruklarla başka biri de elindeki sopayla çalışanın sırtına defalarca vurdu. Daha sonra diğer çalışanların da müdahalesiyle kavga sona erdi. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kavgayı ayırmaya çalışan Mevlüt D., "Olay kız meselesi yüzünden çıkmış. Gençler toplanmış, 15-20 kişi vardı. Biz orayı çok takip edemedik, bir anda kavga etmeye başladılar. Bıçaklar, sopalar vardı. Biz kavgayı ayırmak için girdik, kafede çalışanlarda girdi. Onlar bayağı mağdur oldu. Dükkân çalışanı bir kişiyi dövdüler" diye konuştu.

DHA

Etiketler beylikdüzü kafe kavga
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