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  4. 09 Aralık 2020 18:08

Bıçaklı saldırgan dehşeti! 5 metre yükseklikten atlayarak kaçtı

İstanbul Avcılar'da bir iş yerine bıçakla gelen ve kaybolduğunu iddia ettiği telefonun kendisine verilmesine isteyen şahıs, iş yeri sahibine saldırdı. İş yeri sahibinin arkadaşı tarafından elindeki bıçak tekme ile düşürülen saldırgan, 5 metre yükseklikten atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün saat 16.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi’ndeki Ispartakule Mevkii’nde meydana geldi. Erkek giyim mağazasının önünde bir tanıdığı ile duran Erdem Ertek’in yanına gelen  yabancı uyruklu kişi,  kardeşinin bir gün önce mağazanın önünde cep telefonunu düşürdüğünü, bu telefonun da iş yerindeki bir kişi tarafından alındığını iddia etti. Cep telefonunun verilmesini isteyen eli bıçaklı kişi,  Erdem Ertek’i koluyla boğazından tutarken, tehdit etmeye başladı. Dehşet anlarını gören mağaza sahibinin arkadaşı Salih Koçak, saldırgana tekme atarak elindeki bıçağı düşürdü. Yabancı uyruklu kişi bunun üzerine panik içerisinde kaçmaya başladı. Ertek ve Koçak’ın peşine düştüğünü gören şüpheli çarşı içindeki merdivenleri çıkarak iş yerinin yan tarafına geçti ve  metre yükseklikten yolda yürüyen bir kadının hemen yanına atlayarak kaçtı. Kadın neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kaçarak uzaklaştı. Büyük şok yaşayan Erdem Ertek, bu kişiyi daha önce hiç görmediğini, mağazaya gelince gayet sakin dille kendisine yardım etmek için elinden geleni yapacağını söylediği sırada saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Ertek, Başakşehir Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak, saldırganın bulunmasını isterken, savcının isteği üzerine doktor kontrolünden geçirildi.

DHA

bıçaklı kavga , avcılar
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