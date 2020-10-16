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  4. 16 Ekim 2020 15:20

Bıçaklı saldırıya uğrayan avukat gözünü kaybetti!

Konya'da evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Avukat Asilcan Tuzcu, sol gözünü kaybetti.

Bıçaklı saldırıya uğrayan avukat gözünü kaybetti!
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Saldırı, dün saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Altunkalem Mahallesi'nde yaşandı. Avukat Asilcan Tuzcu, evinin bulunduğu apartmanın girişinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı. Gözündün ve boynundan bıçaklanan Tuzcu, kanlar içinde kaldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuzcu, ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Polis, saldırıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

BOYNUNDAKİ YARA, ŞAH DAMARINA 2 SANTİMETRE MESAFEDE
Ameliyat edilen Avukat Asilcan Tuzcu'nun sol gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. Tuzcu'nun boynundaki yaranın ise şah damarına 2 santimetre mesafede olduğu belirtildi.

DHA

konya , avukat , bıçaklı saldırı
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