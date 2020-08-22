''Bıktım senden'' deyip seyir halindeki araçtan atlayarak öldü!

Olay, saat 21.30 sıralarında Umurbey Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte otomobilde seyir halinde olan Emir C., eşi ile tartışmasının ardından açtığı aracın kapısından atladı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Emir C.'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Emir C.'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'BIKTIM ARTIK SENDEN'

Polis ekipleri, olayın ardından hayatını kaybeden Emir C.'ın eşi Hüseyin C.'ın ifadesine başvurdu. Otomobilleri ile seyir halinde oldukları sırada, eşi Emir C. ile tartışmaya başladıklarını ileri süren Hüseyin Hüseyin C., eşinin kapıyı açarak "Bıktım artık senden" dediği ve daha sonrasında düştüğünü söylediği öğrenildi.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE ATLADI

Öte yandan, Emir C.'ın tartışma sonrası otomobilden atladığı sırada 3 çocuğunun arka koltukta oturduğu bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.