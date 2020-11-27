Bilardo sopalı dehşet! Dinlene dinlene döverek öldürdüler

Edinilen bilgiye göre, olay 22 Kasım günü Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Cihat E. (49), tarım arazisini Eren Y.’ye 60 bin lira karşılığında kiraladı. Cihat E., parayı almasına rağmen tarlayı kullanması için vermeyince Eren Y., parasını geri istedi. Cihat E. parayı da tarlayı da vermeyince Eren Y., arkadaşlarıyla Cihat E.’nin evine gitti. Eren Y., sabah saatlerinde evden aldıkları Cihat E.’yi Adana’da bir portakal bahçesine getirdi.

Cihat E.’nin elini ayağını bağlayan şahıslar yanlarında getirdikleri bilardo sopalarıyla parayı vermesi için onu dövmeye başladı. Vücudunun her tarafına sopa darbesi alan Cihat E. kendinden geçti. Bu arada Cihat E.’nin eve dönmemesi üzerine ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, yaptığı çalışma sonucu Cihat E.’nin Adana’ya kaçırıldığını belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DİNLENE DİNLENE İŞKENCE YAPTILAR

Bu arada zanlılar yakalanmamak için Cihat E.’yi başka bir bahçeye götürerek dövmeye devam ettiler. Öğlen olunca zanlılar acıkıp şehir merkezine gelip yemek alarak tekrar bahçeye döndü. Zanlılar yemek molası verdikten sonra Cihat E.’yi dövmeye devam etti. Zanlıların bilardo sopalı işkenceyle de yetinmeyerek Cihat E.’nin başını suya sokup dakikalarca işkence yaptı. Bu arada cinayet dedektifleri Cihat E.’nin bulunması için yaptığı çalışmada onu kaçıranlar arasında olduğu öne sürülen Umut Y.’yi yakaladı. Polis Umut Y.’yi çapraz sorguya alarak Cihat E.’nin nerede olduğunu öğrenmeye çalıştı.

Bu arada olay günü saat 18.00 sıralarında kentteki özel bir hastanenin önüne bırakılan yaralı bir kişinin, saat 23.00 sıralarında hayatını kaybettiğini ve bu kişinin Cihat E. olduğunu belirledi. Bunun üzerine cinayet dedektifleri Umut Y.’nin sorgusunu derinleştirdiğinde Cihat E.’yi, Eren Y. kardeşi Umut Y., Zeynel Abidin A., Edip E., Zahir S., Serdal Ş. ve Murat S. tarafından kaçırılıp darp ettiği belirlendi. Polis hemen bu zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Polis bir süre sonra zanlıları yakaladı.

SIRTINDA İKİ BİLARDO SOPASI KIRDI

Polisin çalışması sonucu Cihat E.’nin evinden kaçırıldıktan sonra Adana’daki bir bahçe evine getirildiği ve burada işkence edildiği ortaya çıktı. Cihat E.’nin elleri ve ayakları bağlanarak bilardo sopalarıyla darp edildiği, başının suya sokulduğu öğrenildi.

Şüphelilerden Eren Y.’nin, Cihat E.’nin sırtında 2 bilardo sopası kırdığı öne sürüldü. Gözaltına alınan Eren Y.’nin, ifadesinde, öldürmek istemediklerini, paralarını almak için korkutmak amacıyla Cihat E.’yi darp ettiklerini söylediği iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Murat S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden Cihat E. Tarsus ilçesinde toprağa verilirken, ön otopsi raporunda kafatasında, yüzünde ve vücudunda çok sayıda darpa bağlı kırık belirlenirken, ciğerinde de çok miktarda su olduğu tespit edildi.