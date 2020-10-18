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  4. 18 Ekim 2020 14:16

Bilecik'te çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Bilecik'te Metin Tetik yönetimindeki çöp toplama kamyonunun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı
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Metin Tetik yönetimindeki 16 SBF 97 plakalı Bilecik Belediyesine ait  kamyon, kent merkezinden İstasyon Mahallesi'ne giderken TOKİ Rampaları mevkisinde  kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı ve su kanalına devrildi.

Sürücü Tetik ile araçta bulunan Erkan Subay ve Adnan Coşkun'un  yaralandığı kaza yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgedeki trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kamyonun  çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da olay yerine gelerek bilgi  aldı.

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