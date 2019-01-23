Bilirkişi, Berkin Elvan'ı vuran polisi tespit etti

Gezi Direnişi sırasında başına isabet eden gaz kapsülü nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin davanın 9. duruşmasına devam edildi. Mahkemeye gelen yeni raporda Elvan’a atış yapanın ikinci zetçi F.D. olduğu belirlendi.

Cumhuriyet gazetesinden Zehra Özdilek'in haberine göre tanıklardan Mahir P., “Zeytinburnu’nda çalışıyordum. Bunu belirtmeme rağmen amirlerim sayı çoğalsın diye beni bu dosyaya eklemiş. Listeyi kabarık hale getirmeye çalışmak amaçları” dedi. Sanık F.D’nin duruşmayı takip etmesi ve görevli olmasından dolayı tutuklama talebi reddedildi.

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık F.D. SEGBİS ile katıldı. Berkin Elvan’ın ailesi ile aileye destek verenlerin hazır bulunduğu davada tanıkların dinlenilmesine devam edildi.

‘Liste kabarık olsun diye beni eklemişler’

Tanık Ömer Faruk G., “Sanığı tanımıyorum. Gezi olayları boyunca çalıştım. AKM, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde görevliydim. Okmeydanı’nda hiç görev almadım” dedi. Serdar D., “F.D.’yi hatırlamıyorum. E5 güzergahındaydım. Zet silahı kullanıyorduk. 45 derecelik açıyla atıyorduk” ifadelerini kullandı. Mahir P. ise,“Eğitim Büro Amirliği’nde görevliydim. Zeytinburnu’nda çalışıyordum. Bunu belirtmeme rağmen amirlerim sayı çoğalsın diye beni bu dosyaya eklemiş. Listeyi kabarık hale getirmeye çalışmak amaçları” dedi.

‘Keşif yapılsın’

Elvan Ailesi’nin Avukatı Can Atalay, dosyanın eksiğinin kalmadığını kaydederek, “Olay yerinde keşif yapılmalıdır. Sanığın suç işlediği açıktır. Sanığın delil karartma ihtimali vardır. Sanığın tutuklanmasını talep ediyorum” dedi. Söz alan Elvan Ailesi’nin diğer bir avukatı da sanığın başından beri yalan söylediğini, Berkin’i hedef gözeterek vurduğunu ve tutuklanması gerektiğini belirtti.

Tutuklama talebi reddedildi

Tanıkların dinlenmesine karar veren mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılması taleplerinin bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine hükmetti. Sanığın tutuklanması yönündeki talebin sanığın duruşmaları takip ediyor olması, yaptığı görev itibariyle kaçma şüphesinin bulunmaması dikkate alınarak tutuklanması talebinin reddine karar veren mahkeme heyeti duruşmanın 27 Şubat’a erteledi.

Bilirkişi raporu

Savcı tarafından talep edilen 10 Ocak 2019 tarihli 23 sayfalık bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı. Bir öğretim görevlisi, bir adli bilişim uzmanı ve bilgisayar mühendisi tarafından hazırlanan raporun sonuç kısmında, iyileştirilmiş görüntüler üzerinde yapılan incelemede, maktül Berkin Elvan’ı mevcut video kaydı görüntüleri üzerinden teşhis etmenin teknik olarak mümkün olmadığı belirtildi. Raporda, “Ancak dosya kapsamı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ve olay görüntülerinden anlaşıldığı üzere maktulün 2. zet polisi (Sanık F.D) tarafından 13.47.17 zamanında yapılan atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmiştir” denildi. Yapılan incelemede, atışın havaya doğru yapılmadığı ve söz konusu atışın yerden sekmediğinin değerlendirildiği vurgulanan raporda, atış mesafesinin de yaklaşık 65 metre olduğunun değerlendirildiği ifade edildi.

