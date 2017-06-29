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  4. 29 Haziran 2017 07:35

Bilirkişi raporu bir türlü çıkmadı !

İstanbul Kadıköy'de kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden üniversiteli Özge Kandemir'in dosyası üçüncü kez bilirkişiye gönderildi.

Bilirkişi raporu bir türlü çıkmadı !
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Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi olan ve fuar için geldiği İstanbul’da, Kadıköy’de arkadaşı ile birlikte gezerken, inşaata malzeme taşıyan kamyonun altında kalarak hayatını kaybeden Özge Kandemir’in dosyası, daha önce aldırılan 2 bilirkişi raporu arasındaki çelişki nedeniyle 3’üncü kez bilirkişiye gönderildi.

Hürriyet'ten Aziz Önen'in haberine göre; Soruşturma kapsamında savcılık tarafından aldırılan ilk bilirkişi raporunda, şüpheli şoförün ‘asli’ kusurlu olduğu, Özge Kandemir’in ise yayaların trafiği engelleyici davranışlardan kaçınma kuralını ihlal ettiği gerekçesi ile ‘tali’ kusurlu olduğu belirtildi. 21 Mart’ta görülen duruşmanın 2. celsesinde ise mahkeme heyeti, avukatların talebi üzerine dosyanın, tarafların kusur durumlarının yeniden belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi’ne gönderilmesine karar verdi.

Geçtiğimiz gün görülen davanın 3. celsesinde mahkemeye ulaşan raporda tutuksuz sanık Aydın Yanık’ın ‘asli’ ve tam kusurlu, yaya Özge Kandemir ve Büşra Özsayın’ın ise kusursuz olduklarının belirtildiğini aktardı. Mahkeme Heyeti, İstanbul Teknik Üniversitesi Trafik Kürsüsü’nden seçilecek 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenmesine ve çelişkinin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

Hürriyet

bilirkişi raporu , kadıköy