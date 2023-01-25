Bilirkişi, scooter kazasında ölen genç kızı asli kusurlu buldu

İstanbul Şişli'de scooterlı genç kıza çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 6 yıla kadar hapsi istenen otomobil sürücüsünün yargılandığı davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.

İstanbul Şişli'de kullandığı elektrikli scootera çarparak dansçı Dilara G.'ün (23) ölümüne neden olduğu iddiasıyla otomobil sürücüsünün yargılandığı davada bilirkişi raporu dosyaya ulaştı.

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Hakan A. ve avukatı Erhan Oğuz Düzcü ile maktul G.'ün ailesinin avukatı Vahit Kuzu katıldı.

Duruşmada, olay yerinde yapılan keşfin yapıldığı ve buna ilişkin bilirkişi raporunun dava dosyasına girdiği belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE DİLARA ASLİ, SÜRÜCÜ TALİ KUSURLU

Raporda, maktul Dilara G.'ün üzerinde koyu renk kıyafetler varken scooter ile Halaskargazi Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametine sağ şeritten seyir halindeyken, Osmanbey metro çıkışında bulunan trafik ışıkları turuncu yanıyorken sola dönüş yasağı olan yerde şerit değiştirdiği, bu nedenle "şerit halinde bulunma" maddesini ihlal ettiği ve kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi.

G.'e çarpan araç sürücüsü A.'in ise Halaskargazi Caddesi'nde Mecidiyeköy istikametine sol şeritten seyir halindeyken kendi istikametine turuncu ışık yandığı esnada hızını azaltmayarak seyrini devam ettirdiği aktarılan raporda, A.'in hız azaltma kurallarını ihlal ettiğinden tali kusurlu olduğu kaydedildi.

G. AİLESİNİN AVUKATI: RAPORU KABUL ETMİYORUZ

Duruşmada, taraflara bilirkişi raporuna karşı diyecekleri soruldu.

Avukat Kuzu, raporu kabul etmediklerini belirterek, "Mahkemenize ibraz ettiğim fotoğrafta 30 kilometre hız sınırı olmasına rağmen, bilirkişi 150 metre geriden 40 kilometre hız limiti tabelasını çekerek rapor hazırlamıştır. Dosyanın Adli Tıp Kurumu (ATK) Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesini istiyoruz. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirinin de devam etmesini talep ediyoruz." dedi.

SANIK AVUKATI: SUNDUĞUMUZ EVRAKLARDA MÜVEKKİLİN KUSURLU OLMADIĞI ANLAŞILACAKTIR

Sanığın avukatı Düzcü ise raporun hakkaniyet çerçevesinde hazırlandığını belirtti.

Raporu genel olarak kabul ettiklerini dile getiren Düzcü, "Yalnızca müvekkilin hızıyla ilgili bölüme katılmıyoruz. Sunduğumuz evraklar incelendiğinde müvekkilin kusurlu olmadığı anlaşılacaktır. Dosyanın ATK'ye gönderilmesi hususu mahkemenizin takdirindedir. Müvekkil hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

DOSYA ADLİ TIP KURUMUNA GİDECEK

Mahkeme, kusur durumunun tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesine gönderilmesine hükmetti.

ADLİ KONTROL TEDBİRİ KALDIRILDI

Sanık A.'in yurt dışına çıkış yasağının devamına karar veren mahkeme, sanığın haftada bir gün evine en yakın karakola imza atması şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmedip, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hakan A.'in 11 Temmuz 2022 gecesi sevk ve idaresindeki araçla Halaskargazi Caddesi'nden Mecidiyeköy'e seyir halindeyken ışıklarda scooter sürücüsü Dilara G.'e hızını azaltmayarak çarptığı yer aldı.

Yaralanan G.'ün kaldırıldığı hastanede vefat ettiği belirtilen iddianamede, kaza tespit tutanağına göre A.'in kavşakta hızını azaltmadığı, maktul G.'ün ise scooter kullanma kurallarını ihlal ettiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Olayın ardından tutuklanan sanık A., ilk duruşmanın yapıldığı 24 Ağustos'ta tahliye edilmişti.