Bingöl depremi sonrası korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyoruz

Prof. Naci Görür Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu.

AFAD, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Elazığ Karakoçan olarak açıklarken; depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

NACİ GÖRÜR'DEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Prof. Naci Görür Bingöl'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Görür şu açıklamayı yaptı: "İyi akşamlar. Karakoçan/Kuşbayırı (Elazığ-Bingöl) yöresinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem DAF’ın Karlıova-Bingöl zonunda ancak Karlıova segmanının batısında Kaynarpınar-Kuşbayırı arasında. Bilindiği gibi, Karlıova segmanında büyük bir deprem bekliyoruz. Sıkıntılı bölge."