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  4. 12 Haziran 2017 20:40

Bingöl'de bombalı tuzak: 1 askerimiz şehit

Bingöl'de askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 1 askerimiz şehit oldu.

Bingöl'de bombalı tuzak: 1 askerimiz şehit
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Bingöl'ün Genç İlçesi Yeniyazı Köyü kırsalında askeri aracın geçişi esnasında teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir uzman çavuş şehit oldu.

Genç İlçesi Yeniyazı Köyü Kirişli Mezrası kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlarda bugün askeri aracın geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lıların önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu araçta bulunan bir uzman çavuş şehit oldu. Aynı bölgede dün teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada Uzman Onbaşı Ufuk Demirkıran şehit olmuştu. Bölgede geniş çaplı operasyonlar sürüyor.

DHA

şehit , asker , tuzak