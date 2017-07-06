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  4. 06 Temmuz 2017 19:24

Bingöl'de patlama: 1 asker yaralı

Bingöl'de arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Bingöl'de patlama: 1 asker yaralı
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Bingöl'ün Yayladere İlçesi Gökçedalı Köyü kırsalında arazi arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerinin geçişi sırasında, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle bir asker yaralandı.

Yayladere İlçesi'nde terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında bugün Sabah saatlerinde güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyetleri yürüttükleri sırada, önceden PKK'lılar tarafından araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamanın etkisiyle bir asker yaralandı. Yaralı asker, operasyon bölgesine gönderilen helikopterle alınarak Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede teröristlerin etkisiz hale getirilmeleri için operasyonlar aralıksız sürüyor.

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