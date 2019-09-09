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  4. 09 Eylül 2019 16:48

Binlerce adayın beklediği KYK ikinci yedek yurt sonuçları açıklandı

Üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala barınma sorunun çözmek isteyen öğrencilerin merakla beklediği ikinci yedek yurt başvuru sonuçları açıklandı.

Binlerce adayın beklediği KYK ikinci yedek yurt sonuçları açıklandı
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Üniversitelerin kapılarını açmasına kısa bir süre kala henüz barınma sorununu çözemeyen ve umudunu KYK'ya bağlayan öğrencilerin merakla beklediği KYK yurt sonuçları, https://sonuc.kyk.gov.tr/  adresinde erişime açıldı.

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti, güvence bedeli ücreti ve yurt kimlik ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya yurtkur.gsb.gov.tr internet adresinde yer alan e-ödeme ekranında tutar otomatik olarak görülmektedir.

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