Bir adliyede daha vurgun: Zimmetine geçirdiği paraları kriptoya yatırıp, bahis oynamış

Konya'da Kulu Adliyesi'nde katip olarak görev yapan A.S. adlı kadın, zimmetine 6,5 milyon TL geçirdiği iddiasıyla tutuklandı. A.S.'nin, bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadığı ortaya çıktı.

Türkiye, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosunda görevli zimmet memurunun 147 milyon TL değerinde 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altınla kayıplara karışmasını konuşurken bir skandal da Konya'da yaşandı.

Konya'da Kulu Adliyesi'nde görevli 1 çocuk annesi A.S. (45), iddiaya göre icralardan ve hazine adına yatan emanetteki paraları farklı zamanlarda zimmetine geçirdi. Bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon TL’yi zimmetine geçiren A.S., bu paraları kripto borsası ile sanal bahis oynayarak harcadı. Geçen hafta çarşamba günü savcılığa başvurup, suçunu itiraf eden A.S., tutuklandı.

