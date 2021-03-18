Bir aileyi katletmişti! İstenen ceza belli oldu

Eskişehir'de 3 kişilik ailenin evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan tutuklanan sanık için "tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede olayla ilgili detaylara yer verildi

Aralarında önemli hiçbir husumet bulunmayan tutuklu Mehmet Şerif B'nin, 4 yaşındaki Ali Doruk ile annesi Emel ve babası İlkay T.'ı çok sayıda bıçak darbesiyle merhamet duygusu olmadan, vahşi bir yöntemle öldürdüğü, durumun toplum vicdanının kabul edemeyeceği bir uygulamaya dönüştüğü, bu sebeple davranışının normal bir öldürme hareketinin ötesinde, eziyet ve canavarca his sevkine dönüştüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Olay günü yaşananların aktarıldığı iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Maktul İlkay T.'ın, Doruk İletişim isimli bir iş yerinin olduğu, şüpheli Mehmet Şerif B. ile ortak telefon alım satım işi yaptıklarını, maktulün işlerinin bir süre önce bozulduğu ve piyasaya borçlandığından dolayı M.İ. isimli arkadaşından borç para talebinde bulunduğu öğrenildi. M.İ'nin ise borca karşılık maktul Emel T.'ın Eskişehir'de bulunan evini ipotek etmesini, borcun ödenmesi halinde geri vermeyi teklif ettiği, akabinde evin Mehmet Şerif B.'ye devredilmesine karar verildiği, şüphelinin, 78 bin lirayı M.İ'ye havale etmesi üzerine bu evi şüpheliye devrettiği, daha sonra maktuller ile şüpheli arasında evin iadesi konusunda uzlaşmada problem yaşandığı anlaşılmıştır."



KOMŞULARI BAĞRIŞMA SESLERİNİ DUYMUŞ

İddianamede, komşuların olay günü saat 20.10 sularında bağrışma, 20.20'de "Emel, Emel..." diye bağırma seslerinin geldiğini ancak bu sesin İlkay T.'a ait olmadığını, 20.25'te kapının sertçe kapatılarak koşar adımla bir kişinin merdivenden inmesine ilişkin sesler duyduklarını söyledikleri bildirildi.

Şüphelinin eve 19.16'da girdiği, yaklaşık 75 dakika kaldığı, 20.30 sularında maktul Emel T.'ın telefonunu poşete koyarak çıktığının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Çalıntı telefonla ilgili tefrik kararı verilmiştir. Cinayetin 15 Şubat'ta işlendiği, 3 cansız bedenin ise 16 Şubat günü bulunduğu, güvenlik kameralarında cinayeti işlediği iddia edilen şüphelinin saat 20.30'da sol elinde beyaz bir poşetle binadan çıkarak yol üzerinde bir ticari taksiye bindiği ve uzaklaştığı anlaşılmıştır. Şüphelinin saat 20.59'da Yıldıztepe Mahallesi'ndeki ikametinin yan kısmında bulunan boş arsada yere eğilerek bir şeyler gizlediği, 20.00 sularında ise arsadaki tahtalardan atlayarak evine girdiği belirlenmiştir."

Ayrıca iddianamede maktullerin evindeki cam bardaktan alınan swap örneğinin, sanıktan alınan kan örneğiyle uyuştuğu bildirildi.

Çok sayıda Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve güvenlik kamerası görüntülerinin izlendiği bilgisine yer verilen iddianamede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle maskeyle dolaşan Mehmet Şerif B'nin olaya ilişkin gerekli tespitlerinin yapıldığı belirtildi.

İddianamede, çilingir yardımıyla girilen evdeki tespitlerle ilgili şunlar ifade edildi:

"Emel T.'ın salonun 3'lü koltuğunda, Ali Doruk'un salonda yerde ve İlkay T.'ın giriş kapısı yakınlarında ölü bulunduğu, evde çok miktarda kan izinin bulunduğu, çocuk odası kapısının kırık olduğu anlaşılmıştır. Öte yandan şüphelinin evinde yapılan incelemede, evde bulunan gri renkli çoraptaki kan izinin, maktullerinkiyle uyuştuğu belirlenmiştir. İlkay T.'ın 27, Emel T.'ın 18, Ali T.'ın ise 4 bıçak darbesiyle öldürüldüğü anlaşılmış, şüphelinin, 'tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."

Bu arada Mehmet Şerif B'nin tutuklanan yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y'nin cinayetle ilişkileri bulunamadığından dosya kapsamından çıkarıldığı öğrenildi.



Olay

Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi'ndeki apartmanın 5'inci katında 16 Şubat'ta İlkay (42) ve Emel (41) çifti ile çocukları Ali Doruk T.'ın cansız bedenleri bulunmuştu. Bıçaklanarak yaşamını yitirdiği belirlenen aile üyelerinin öldürülmesiyle ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince özel ekipler oluşturulmuştu.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen, ailenin yakınları ve komşularının ifadelerine başvuran ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına almıştı. Cep telefonu tamiri ve satışı yapan İlkay T.'ın eski ortağı Mehmet Şerif B. (29) ile bu kişinin yeğeni Hakkı B, dayısı Zeki O. ve akrabası Fesih Y. tutuklanmıştı.