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Bir ay içinde dört hırsızlık! Böyle yakalandı...

Bir ay içinde dört hırsızlık! Böyle yakalandı...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ay içerisinde dört evden hırsızlık olayına karışan hırsız polis tarafından yakalandı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir ay içerisinde dört evden hırsızlık olayına karışan hırsız polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, son bir ay içerisinde farklı zamanlarda dört evde hırsızlık olayı meydana geldi. Girdiği evlerde bulanan değerli ziynet ve ev eşyası çalan ve son olarak Yeni Mahalle’de park halindeki bir otomobilden güneş gözlüğü, flaş bellek ve ruhsat çalan hırsız izini kaybettirdi. Olayın ardından harekete geçen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerlerinde ve civarlarında bulunan güvenlik kameralarını saniye saniye izledi. Polislerin yaptığı titiz çalışma sonucu şüphelinin çok sayıda hırsızlık kaydı olan S.K olduğu anlaşıldı. Nazilli polisi şüpheli şahsın evini tespit ettikten sonra sabaha karşı operasyon için düğmeye bastı. Evine yapılan operasyonla şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı satılan yerlerde ele geçiren polis satın alanlar hakkında da adli tahkikat başlattı. Bugün Adliyeye çıkarılan şüpheli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Etiketler hırsızlık hırsız
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