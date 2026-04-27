Bir babayı yaşarken öldüren kaza: Yanlışlıkla kendi çocuğuna çarparak öldürdü!
Mersin’de meydana gelen feci kazada, iş dönüşü aracını park etmeye çalışan baba, 2 yaşındaki oğlunu fark edemeyerek üzerinden geçti. Kazada ağır yaralanan küçük S.Ç., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, park manevrası yapan babasının aracının altında kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan servis aracıyla işten dönen A.Ç. (37), Çiçekli Mahallesi’ndeki evine geldiğinde aracını park ettiği sırada 2 yaşındaki oğlu S.Ç.’yi fark etmeyerek üzerinden geçti.
Ağır yaralanan küçük çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
erin ardından baba sinir krizi geçirirken, olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Talihsiz çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.
İHA
