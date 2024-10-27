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Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha: Doktor eşini katletti

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Bursa'da bir kişi, boşanma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldürdü.

Bursa'da ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldüren diş teknisyeni koca, polis tarafından yakalandı.

Olay, merkez Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diş teknikeri A.Ç. ayrılma aşamasında olduğu öne sürülen eşi diş doktoru Y.Ç.'in evinin önüne gitti.

Bursa'da bir kişi, boşanma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldürdü.

Çift burada tartışmaya başlarken A.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Y.Ç. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'da bir kişi, boşanma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldürdü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Y.Ç.'i yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Y.Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan A.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler diş doktoru kadın cinayeti cinayet bir kadın daha öldürüldü boşanma aşamasındaki eş
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