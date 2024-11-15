Bir boşanma aşamasındaki cani dehşeti daha

İzmir'de 32 yaşındaki bir kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından öldürüldü.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde H.G. (40), boşanma aşamasındaki eşi A.G.'ı (32) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Uzundere Mahallesi çevre yolu yol kenarında meydana geldi. Mobilyacı H.G., bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi A.G.'ı otomobille boş bir araziye götürdü. Burada H.G., üzerinde taşıdığı tabancayla A.G.'ın başına ateş etti. A.G. kanlar içerisinde yere yığılırken, bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA