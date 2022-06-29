Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha! Hem oğlunu hem eşini katletti

Manisa'da 71 yaşındaki bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldürüp, polise teslim oldu.

Manisa'da H.Y., boşanma aşamasındaki eşi U.Y. ile oğlu M.Y.'i tabancayla vurarak öldürdü. H.Y., olayın yaşandığı sokakta suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Olay, 28 Haziran Çarşamba günü saat 20.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Tevfikiye Mahallesi 3800 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre U.Y., 1 yıl önce geçimsizliklik nedeniyle eşi H.Y.'i terk ederek oğlu M.Y.'in yanına yerleşti.

YANINDA GETİRDİĞİ TABANCA İLE ATEŞ ETTİ

Boşanma aşamasındaki eşiyle barışmak isteyen H.Y., konuşmak üzere oğlu M.Y.'in evine geldi. Eşinden olumsuz yanıt alan H.Y., bu sırada oğlu ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sinirlenen H.Y., yanında getirdiği tabanca ile önce oğluna, daha sonra eşine birer el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği anne ve oğlu, kanlar içerisinde evin mutfağında yere yığıldı.

POLİSE TESLİM OLDU

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne U.Y. ve oğlu M.Y.'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Apartmandan çıkan şüpheli H.Y. ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Öte yandan H.Y.'in son 1 aydır, oğlunun evinde saklanan U.Y.'i görmek için fırsat kolladığı ve mahallede dolaştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.