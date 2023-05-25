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  4. Bir boşanma aşamasındaki kadın cinayeti daha: Sokak ortasında katletti!

Bir boşanma aşamasındaki kadın cinayeti daha: Sokak ortasında katletti!

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İstanbul’da sabah saatlerinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısını işe gittiği sırada sokak ortasında öldürdükten sonra intihar etti. Yaşanan korkunç olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, sabah 06.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, G.Ç. işe gitmek için oturduğu binadan çıktı. Bu sırada kapıda bekleyen boşanma aşamasındaki eşi K.Ç., kadının yanına giderek konuşmak istedi. Yaşanan tartışma sonrasında silahını çıkartan K.Ç., öne eşini vurarak ağır yaraladı, ardından kendi kafasına sıkarak intihar etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler kadın cinayeti istanbul boşanma aşamasındaki eş vahşet
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