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Bir cani daha sokak ortasında kadına sopayla saldırdı!

Bir cani daha sokak ortasında kadına sopayla saldırdı!

İstanbul Esenyurt’ta eli sopalı bir erkek, ayrılmak üzere olduğu kadına sokak ortasında tekme ve yumruklarla şiddet uyguladı.

Esenyurt Mevlana Mahallesi’nde, 4 Ağustos Pazar akşam saatlerinde iddiaya göre ayrılmak üzere olduğu kadının yanına aracıyla gelen bir erkek, eline aldığı sopayla kadına sokak ortasında vurmaya başladı.

Olayı gören çevredeki yurttaşlar erkeğe müdahale ederken; şahsın elindeki sopayı güçlükle aldı. Kadına yumruk ve tekmelerle vurmaya devam eden erkek bir süre sonra aracına binerek gitmek istedi. Yaşanan şiddet anları çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

 SOKAK ORTASINDA ŞİDDET ANLARI KAMERADA

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde eline aldığı sopayla kadına vurmaya çalışan erkeğe çevredeki yurttaşların güçlükle müdahale etmeye çalıştığı, şahsın kadına tekme ve yumruklar savurduğu ve bir süre sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Etiketler esenyurt kadına şiddet sopa dayak darp şiddet
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