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  4. Bir cani eş şiddeti daha: Sokak ortasında darp edip, ''hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı

Bir cani eş şiddeti daha: Sokak ortasında darp edip, ''hakkın ölüm, öleceksin'' diye bağırdı

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Kadına şiddetin bu seferki adresi Sakarya'ydı... Boşanma aşamasındaki bir kişi eşini sokak ortasında çocuklarının gözü önünde darp edip, "senin hakkın ölüm, öleceksin" diye bağırdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde A.T. (36) boşanma aşamasındaki eşi T.C.T.'yi (32) sokak ortasında, çocuklarının gözü önünde darbedip, "Senin hakkın ölüm, öleceksin" diye bağırdı. A.T. gözaltına alınırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Kadına şiddetin bu seferki adresi Sakarya'ydı... Boşanma aşamasındaki bir kişi eşini sokak ortasında çocuklarının gözü önünde darp edip, "senin hakkın ölüm" diye bağırdı.

 Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi’nde meydana geldi. A.T., boşanma aşamasındaki eşi T.C.T. ile sokak ortasında tartıştıktan sonra darbetmeye başladı. Çiftin küçük yaştaki 2 çocuğu, babalarına engel olmaya çalıştı. Çevredekiler müdahale edip, T.C.T.’yi kurtardı. Bu sırada A.T., “Senin hakkın ölüm, öleceksinö diye bağırdı. A.T., ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Durumu iyi olan T.C.T., hastaneye gidip darp raporu aldı.

 Bu arada yaşananlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. (DHA)

 

DHA

Etiketler sakarya kadına şiddet senin hakkın ölüm şiddet boşanma aşamasındaki eş
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