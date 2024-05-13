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  4. Bir dini nikahlı damat dehşeti daha: 1 ölü, 2 yaralı

Bir dini nikahlı damat dehşeti daha: 1 ölü, 2 yaralı

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Diyarbakır'da bir kişi evin tapusu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar bir genç kadın ile annesini yaralarken, genç kızın babası hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da S.A. (30) evin tapusu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi ve ailesine tabancayla kurşun yağdırdı.

S.A.’nın silahından çıkan kurşunların isabet ettiği kayınpederi Y.B. (50) hayatını kaybederken, dini nikahlı eşi E.B. (29) ve kayınvalidesi S.B. (45) yaralandı. Olaydan sonra kaçan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diyarbakır'da bir kişi evin tapusu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar bir genç kadın ile annesini yaralarken, genç kızın babası hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Musa Anter Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. S.A., dini nikahlı eşi E.B. ile evde bulunan kayınpederi Y.B. ve kayınvalidesi S.B. ile tapu nedeniyle tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında S.A., tabanca ile eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken, ihbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Y.B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan E.B. ve S.B. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Y.B.’nin cansız bedeni ise işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Diyarbakır'da bir kişi evin tapusu nedeniyle tartıştığı dini nikahlı eşi ve ailesine kurşun yağdırdı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar bir genç kadın ile annesini yaralarken, genç kızın babası hayatını kaybetti.

Polis, kaçan S.A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Olayın E.B.’ye babası Y.B. tarafından verilen evin tapusu nedeniyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

DHA

Etiketler dini nikahlı damat dehşet yaralama cinayet
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