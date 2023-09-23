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Bir dini nikahlı kadın cinayeti daha!

Bir dini nikahlı kadın cinayeti daha!
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Düzce'de bir kadın dini nikahı yapıp birlikte yaşadığı kendisinden 22 yaş büyük bir kişi tarafından boğazı kesilerek katledildi.

Düzce'de Özbek uyruklu B.A. (46), dini nikahla birlikte yaşadığı A.G. (68) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. A.G., olay sonrası polis merkezine gidip teslim oldu.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Konuralp Orhangazi Mahallesi 502'nci sokakta meydana geldi. A.G., kendisini aldatmakla suçladığı dini nikahla birlikte yaşadığı Özbek uyruklu B.A. ile evde tartıştı. Tartışma sonrası A.G., B.A.'nın boğazını bıçakla keserek öldürdü. Daha sonra evden çıkan A.G., polis merkezine gidip teslim oldu. B.A.'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. A.G.'nin emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Etiketler dini nikahlı kadın cinayeti cinayet yaşlı eş yabancı gelin
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