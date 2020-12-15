Bir doktoru daha koronavirüsten kaybettik

Koronavirüs sağlık çalışanlarını aramızdan ayırmaya devam ediyor... Son gelen acı haber Bursa'dan... Bursa Tabip Odası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bursa'da işyeri hekimi olan Dr. Cumhur Toker'in Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk Tabipler Birliği de yaptığı paylaşımla ailesine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Meclis'te konuşma yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısını vermişti. Bakan Koca, '225 şehidimiz var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum' demişti.