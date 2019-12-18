Bir ekonomik intihar daha! Arkasında borç listesini bıraktı!

Kocaeli Derince'de Binnet Simit isimli vatandaş, borçlarını bir kağıda yazdıktan sonra kendini astı.

Çorum'da maddi sorunlardan dolayı iki vatandaşın kabloyla kendilerini asarak intihar etmesinin ardından bir acı haber de Kocaeli Derince'den geldi.

Feci olay Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi Atmaca Sokak adresinde meydana geldi. 54 yaşındaki Binnet Simit'ten bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi.

Eve gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Simit'i doğalgaz borusunda ipte asılı halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Binnet Simit'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BANKALARA BORCU VARMIŞ

Evde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Binnet Simit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Derince Eğitim Araştırma Hastanesinden temizlik görevlisi olarak emekli olduğu öğrenilen 1 çocuk babası Binnet Simit'in bankalara olan borçları nedeniyle intihar ettiğini ve borçlu olduğu bankaların isimlerinin yazdığı bir not bıraktığı öğrenildi.

Aynı ilde 1 saatte 2 vatandaş birden intihar etti

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.