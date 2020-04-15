Bir esnafın isyanı: ''Rezilliğinizi herkes görsün artık, hepsi yalan!''

Adana’nın Seyhan ilçesinin Dağlıoğlu Mahallesi’nde kıraathane işleten Yusuf Çınar (31) corana virüsü salgını nedeniyle hükümetin aldığı karar doğrultusunda iş yerini kapattı. Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü mezunu olan Çınar, Mart’ta bin 300 TL ile Nisan ayında ise bin 172 TL’lik olmak üzere 2 bin 472 TL’lik elektirik borcunu ödeyemedi.

”BİZE ENGEL OLURSAN POLİS ÇAĞIRIRIZ”

Erdoğan’ın, salgın nedeniyle iş yerlerini kapatan hiçbir esnafın elektriğinin kesilmeyeceğini ifade etmesine rağmen, geçen pazartesi sabahı Yusuf Çınar’ın iş yerine gelen elektrik şirketinin görevlileri ödenemeyen fatura dolayısıyla kıraathanenin elektiriğini kesmek istedi. Yusuf Çınar, gelen görevlilere Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını hatırlatarak, buna engel almak istedi. Ancak, görevlilerin ”Bize engel olursan polis çağırırız” demesi üzerine buna izin verdi.

GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKİP, YAYINLADI

O anları telefonuna kaydeden Çınar, isyanını şu sözlerle dile getirdi: ”Hepiniz görüyorsunuz. Neymiş 3-5 ay faturalar ertelenip ödenecekmiş. Hepsi yalan. Ne kadar söylesem de boş. Beni hiç dinlemediler. Bunu herkese yayın, herkes görsün. Büyüklerimizin ne kadar büyük olduğunu herkes görsün. Rezilliğimizi görsünler. Milletimizi kandırmaya yönelik her şey yalan boş. Esnaf borcunu ödeyemediği için elektriği işte böyle kesiliyor. Devletimiz sağ olsun.”

”AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ”

Sözcü'ye konuşan Çınar, ”Üniversiteyi bitirdikten sonra iş bulamayınca oturduğumuz semtte burayı kiralayarak kahvehane açtık. Evimizin geçimini sağlıyorduk. İki ay önce babamı kaybettik, çok sarsıldık. Üstüne bir de bu illet hastalık belası çıkınca iş yerimizi kapattık. Bu süreçte hiçbir yardım alamadık. Hangi devlet kurumuna başvurduysak yok çektiler. Akrabalardan durumu iyi olanlar üç beş kuruş anneme veriyor. Ben de borç falan alıyorum. Yoksa açlıktan öleceğiz. Bütün gün evdeyim, ne yapacağımızı şaşırdık.”

