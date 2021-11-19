Bir estetik faciası daha: İrlanda'dan geldi, hayatını kaybetti

İrlanda'da kuaförlük yapan ve bir dizi estetik ameliyat için İstanbul'a gelen 40 yaşındaki Kemal G., yağ aldırma ameliyatı sonrası hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Kemal G., iddiaya göre saç ektirme, burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatları için İstanbul Şişli'deki bir tıp merkeziyle anlaştı. Saç ekimini yapan, geçen cumartesi günü ise saat 16.00 sıralarında yağ aldırma ameliyatına giren G. ameliyat sırasında fenalaştı ve kalbi durdu.

İrlanda'da kuaförlük yapan ve bir dizi estetik ameliyat için İstanbul'a gelen 40 yaşındaki Kemal G., Şişli'de saç ekiminin ardından girdiği yağ aldırma ameliyatında hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Kemal G., iddiaya göre saç ektirme, burun estetiği ve yağ aldırma ameliyatları için İstanbul Şişli'deki bir tıp merkeziyle anlaştı. Saç ekimini yapan, geçen cumartesi günü ise saat 16.00 sıralarında yağ aldırma ameliyatına giren G. ameliyat sırasında fenalaştı ve kalbi durdu.

Ölüm olayının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'taksirle öldürme' suçlamasıyla soruşturma başlattı. Polis, ameliyata katıldıkları öne sürülen doktorlar A.M.U.,(38) S.C.(55) ve anestezi doktoru D.B'nin(48) de arasında bulunduğu 14 kişinin şüpheli ve tanık olarak ifadesini aldı.

İddiaya göre Kemal G., saç ekiminden sonra diğer estetik ameliyatları olmak istememiş ancak tıp merkezinde ikna edilerek ameliyeta sokulmuştu. G.'e anestezi uyguladığı öne sürülen doktor D.B. emniyetteki ifadesinde, adının ameliyat listesinde yer almasına rağmen, kendisinin ameliyata girmediğini, hastayı görmediğini, o saatlerde tıp merkezinde bile olmadığını öne sürüdü.

Kemal G.'in vefat haberini alan ailesi İrlanda'dan İstanbul'a geldi. G. memleketi Tunceli'de toprağa verildi. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.