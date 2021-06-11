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  4. Bir facianın eşiğinden dönüldü! TIR böyle asılı kaldı

Bir facianın eşiğinden dönüldü! TIR böyle asılı kaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dönüş yapmak isteyen tır şoförü, hızını alamayınca TEM Otoyolu üzerindeki köprüde asılı kaldı. Otoyola uçmaktan son anda kurtulan tırın içinda mahsur kalan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gebze-Şekerpınar Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayhan A. (40) idaresindeki TIR, sürücüsünün hızlı gitmesi ve dönüş yapamaması sonucu köprünün bariyerlerine çarptı.

TEM Otoyolu'na düşmekten son anda kurtulan tır, köprü üzerinde asılı kaldı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, tırın asılı kaldığı yerden düşme ihtimaline karşı TEM Otoyolu İstanbul istikametini trafiğe kapattı. Bunun üzerine itfaiye ekipleri, tır içinde mahsur kalan sürücüyü kurtarabilmek için çalışma başlattı.

Merdivenli araçla tırın olduğu yere çıkan itfaiye ekipleri, tırın kapısını açarak içeride bulunan sürücüyü çıkardı. İtfaiye sepetiyle aşağıya indirilen sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler tır kaza facia tem
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