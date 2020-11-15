Bir FETÖ firarisi daha yakalandı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hapis cezası bulunan T.E.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Çiftlikköy ilçesindeki bir eve yapılan baskında T.E., yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.1989 yılında Polis Koleji’nden mezun olan T.E.’nin cezasını çektiği Kandıra Cezaevi’nden ekim ayında firar ettiği öğrenildi. T.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.