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  4. 15 Kasım 2020 22:27

Bir FETÖ firarisi daha yakalandı

FETÖ/PDY üyelerine sahte evrak düzenleyerek Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurt dışına kaçmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 23,5 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.E., Yalova'da yakalandı.

Bir FETÖ firarisi daha yakalandı
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Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince hapis cezası bulunan T.E.’nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Çiftlikköy ilçesindeki bir eve yapılan baskında T.E., yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada yakalandı. Evde yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.1989 yılında Polis Koleji’nden mezun olan T.E.’nin cezasını çektiği Kandıra Cezaevi’nden ekim ayında firar ettiği öğrenildi. T.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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