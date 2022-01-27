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  4. Bir garip kavga! Selam verdi, kalbinden bıçaklandı!

Bir garip kavga! Selam verdi, kalbinden bıçaklandı!

Bir garip kavga! Selam verdi, kalbinden bıçaklandı!

Bursa'da tanımadığı 3 kişiye el sallayan Muhammet K., çıkan kavgada göğsünden bıçaklanarak yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Ormanlaryolu Caddesi'nde Muhammet K., iddiaya göre tanımadığı 3 kişiye el salladı.

Bu kişilerle K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında K. göğsünden bıçaklandı.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan K., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

K. ilk ifadesinde; yoldan geçen tanımadığı 3 kişiye el salladığını, daha sonra tartışmaya başladıklarını ve olayın kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler bursa selam kavga
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