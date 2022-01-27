Bir garip kavga! Selam verdi, kalbinden bıçaklandı!

Yatağında ölü bulunan genç kızın anne ve babası tutuklandı

İstanbul Valisi'nden yeni açıklama: ''Yasak devam ediyor''

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