Bir günde dört kadın cinayeti birden!

Türkiye'de bitmek bilmeyen kadına şiddet ve kadın cinayetlerine dün 4 kadınımızı daha kurban verdik. Aydın, Diyarbakır, Eskişehir ve İzmir'de 4 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Aydın

AA’nın aktardığına göre Atatürk Mahallesi Akın Altümsek Sokak’taki Z.Ç., boşanma aşamasında olduğu M.Ç. tarafından silahla vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede kadının öldüğü belirlendi. Gözaltına alınan M.Ç.’in işlemleri sürüyor.

Diyarbakır

Diyarbakır’da 21 yaşındaki Ş.A.T. isimli kadın, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi E.T. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. E.T., akşam saatlerinde eşi Ş.A.T.’yle görüşmek için kayınvalidesinin evine gitti. Burada E.T., mutfaktan aldığı bıçakla Ş.A.T.’nin boynunu kesti. Genç kadın yere yığılırken E.T., olay yerinden kaçtı. Kavgayı duyan komşuların ihbarı üzerine gelen ekipler kadının öldüğünü belirledi. Şüpheli E.T. polis ekipleri tarafından Bağlar ilçesinde gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Eskişehir

Şüpheli İ.A. (15), Fevzi Çakmak Mahallesi Ertorun Sokağı’nda annesi S.B.’nin (35) yaşadığı iki katlı eve geldi. Üst kata çıkan İ.A.’nın, yanında getirdiği pompalı tüfeği doğrultarak henüz belirlenemeyen nedenle annesi S.B’ye ateş ettiği, evin bitişiğindeki kapalı alanda ekmek yapan A.A. (60), D.Ç. (61) ve T.Ç.'i (50) de aynı silahla vurarak olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri S.B.’nin öldüğünü belirledi.

Boynundan yaralanan A.A., 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, göğsüne saçma isabet eden D.Ç. ile omzunda yarası bulunan T.Ç. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, katil zanlısı İ.A.’yı Fevzi Çakmak Mahallesi yakınında suç aleti tüfekle, babası E.A.’yı da başka bir adreste yakaladı. Gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir

Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’ndeki otobüs durağı yakınında N.T. (61), eşi Ş.T. tarafından bıçaklandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan N.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.T.’nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.