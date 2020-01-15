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  4. 15 Ocak 2020 10:51

Bir haftadır kayıp kadın öldürülmüş olarak bulundu!

Diyarbakır'da ailesi tarafından 8 Ocak'ta kayıp ihbarı yapılan kadın, polis tarafından evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Bir haftadır kayıp kadın öldürülmüş olarak bulundu!
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Alınan bilgiye göre, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan kişilerden haber alınamadığı ihbarı üzerine polis ekipleri, itfaiyenin yardımıyla verilen adresin kapısını açarak eve girdi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ekipler, evde yaptıkları aramada yerde yatar vaziyette bir kadın cesedi buldu. Yapılan incelemede, cesedin Melike Demirok'a ait olduğu ve kadının bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

8 OCAK'TA KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

Öte yandan, Demirok'un yakınlarının 8 Ocak'ta polise kayıp müracaatında bulunduğu, dün Demirok ile eşi G. Demirok'un polis merkezine giderek kayıp kaydının düşürülmesi için başvurduğu öğrenildi.

Polis ekipleri suç aletini bulmak ve şüpheli G. Demirok'un yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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