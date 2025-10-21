Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 gün önce kaybolan 19 yaşındaki genç kıaz sağ salim bulundu. Genç kızın, ikinci kez aynı kişi tarafından kaçırıldığı öne sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki N.A., 7 gün önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi, genç kızdan haber alamayınca durumu polise bildirdi. Günlerdir perişan halde kızlarını arayan aile, N.A.’nın daha önce de aynı kişi tarafından kaçırıldığını iddia ederek yetkililerden ve kamuoyundan yardım istemişti.

Yapılan arama ve soruşturma çalışmaları sonucu genç kız, kaybolduktan 7 gün sonra bulundu. N.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

