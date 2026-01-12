  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir hayırsız evlat vahşeti daha: Baltayla öldürdü, kireçleyip aylarca havuz deposunda sakladı!

Bir hayırsız evlat vahşeti daha: Baltayla öldürdü, kireçleyip aylarca havuz deposunda sakladı

Bir hayırsız evlat vahşeti daha: Baltayla öldürdü, kireçleyip aylarca havuz deposunda sakladı
Güncelleme:

Tokat'ta yaşanan korkunç olayda 79 yaşındaki bir kişinin öz oğlu tarafından baltayla öldürüldükten sonra cesedini kireçleyip işletmeciliğini yaptığı site havuzunun deposunda tam 4 ay boyunca sakladığı ortaya çıktı.

Tokat'ta mülk satışı tartışmasında babası Z.C.'ı (79) baltayla öldürüp, cesedini de işletmeciliğini yaptığı site havuzunun deposunda kokmaması içinde kireçleyerek saklayan M.C. ile 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan incelemede M.C.'ın babasını 4 ay önce öldürdüğü tespit edildi.

Almanya’da yaşayan Süreyya Aksoy, aralık ayında Bursa’ya gelerek polise başvurup babası Z.C.’dan uzun süre haber alamadığını söyledi. Bunun üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Z.C.’ın Yunanistan’dan Türkiye’ye giriş yaptığı araca ait PTS kayıtlarında yapılan incelemelerde anormallikler tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali değerlendirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, yaklaşık 1,5 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından cinayeti aydınlattı.

 VEKALETLE BABASININ 3 TAŞINMAZINI SATMIŞ

Yapılan araştırmada, Z.C.’ın Türkiye’ye geldikten sonra Tokat’a geçtiği ve kendi üzerine kayıtlı birden fazla taşınmazın, oğlu M.C.’a verdiği vekaletle satıldığını öğrendiği belirlendi. Satışlardan elde edilen parayı oğlundan isteyen Z.C. ile M.C. arasında bu nedenle tartışma çıktığı, M.C.’ın babasını baltayla öldürdüğü ve cesedini işlettiği havuzun depo kısmına gizlediği tespit edildi.

BULUNMASINDAN 4 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ

M.C.’ın, babasını soran yakınlarına bir sabah kimseyle vedalaşmadan Yunanistan’a döndüğünü söylediği ve yakınlarını ihbarda bulunmamaları için oyaladığı ileri sürüldü. Bu süreçte şüphelinin, babasının Yunanistan’dan getirdiği otomobili Ankara’ya götürerek gayriresmi yollarla sattığı, kişisel eşyaların bir kısmından farklı yollarla kurtulduğu, bazı eşyaları ise vicdan azabı nedeniyle sakladığı iddia edildi. Yapılan adli incelemede Z.C.’ın yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN 5’İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Delillerin toplanmasının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesindeki özel ekip 9 Ocak günü operasyon düzenledi. Tokat merkezli olmak üzere Ankara’da da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında M.C. ile olayla bağlantılı olduğu belirtilen Z.C.C., İ.T., İ.N.C., O.B. ve G.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden G.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. M.C., adliyeye getirildiği sırada gazetecilerin, "Babanızı siz mi öldürdünüz?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. (DHA)

 

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi!
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan güzel isminden yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı
Ekranların 82 yaşındaki yaşlanmayan güzel isminden yıllar sonra gelen Muhteşem Yüzyıl itirafı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı
Görüntüler tüyleri diken diken etmişti... Türkiye'yi ayağa kaldıran cani yakalandı!
Görüntüler tüyleri diken diken etmişti... Türkiye'yi ayağa kaldıran cani yakalandı!
Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!
Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti!
Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti!
Etiketler balta kireç havuz depo havuz deposu baltayla öldürmüş baba katili
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi Köfteci Yusuf'un yeni işi şaşırttı! 500 milyon TL'lik yatırım hamlesi Otoyolda korkunç kaza! Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralılar var! Otoyolda korkunç kaza! Otobüs otomobili kağıt gibi ezdi: Ölü ve yaralılar var! Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı Antalya'da 2 gencin keşif için girdiği mağarada buldukları şeyi görenler gözlerine inanamadı Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı Sibel Taşçıoğlu'ndan aylar sonra gelen Kızılcık Şerbeti ve Feyza Civelek itirafı Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! Akaryakıt fiyatları baş döndürüyor: Cuma indirim, Salı zam! İstanbul'un peş peşe uyuşturucu baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı! İstanbul'un peş peşe uyuşturucu baskınları yapılan ünlü otelinde yıkım başladı! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar ''Messi'' yerine ''Yumurta'' dedi; 450 bin TL kaybetti! Gece kulüplerinde fuhuşa zorlanan kız çocuklarından kan donduran itiraflar! Gece kulüplerinde fuhuşa zorlanan kız çocuklarından kan donduran itiraflar! Türkiye'nin vahşi doğası dron kamerasında... Türkiye'nin vahşi doğası dron kamerasında... Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yolsuzluk soruşturması
En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı En düşük emekli maaşı teklifinde patronları ve kamu çalışanlarını ilgilendiren 2 düzenleme yer aldı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı ''Z Kuşağı''nın muhalefetteki en beğendiği siyasetçi anketinin sonuçları açıklandı AK Parti'de referandumsuz yeni Anayasa hazırlığı: 400 milletvekili için transfer yağmuru başlıyor! AK Parti'de referandumsuz yeni Anayasa hazırlığı: 400 milletvekili için transfer yağmuru başlıyor! Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma! Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik! Dünya'daki ''Antik Uzaylılar''ın babasını kaybettik! Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Türk tiyatrosunun efsane ismi yaşamını yitirdi Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye maaş promosyonunda 2026 yılında en yüksek promosyonu veren banka değişti! Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış! Aile boyu kan donduran vahşet: Karı koca yaşlı kadını öldürüp, cesedini yakıp, cenazesinde ağlamış! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Türkiye'nin en ucuz, en çok satan otomobillerinden biriydi... Baştan aşağı yenilendi! Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek! Yeni haftanın hava durumu: Hava buz kesecek; kar yağışı günlerce sürecek!