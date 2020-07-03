Bir hiç uğruna cinayet! ''Bıçaklarla hilal şeklinde saldırdılar''

Erzurum'da 'tarlaya giren hayvan' yüzünden iki kişi arasında yaşanan tartışma, Harun A.'nın (34) ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Ağabeyinin hiç uğruna öldürüldüğünü söyleyen ve aynı olayda sırtından bıçaklanarak yaralanan Mahmut A., "Şahin A. kurbanlık beslediği hayvanlarını ağabeyim Harun A.'nın ekili tarlasına sokmuş. Ağabeyim de onunla kavga etmiş. Karakolda ikisini de barıştırmışlar. Bir gün sonra A. ve Ş.ailesinden kalabalık bir grup hilal şeklinde ellerinde bıçaklarla bize saldırdı. Ağabeyimi kalbinden bıçaklayarak öldürdüler, bizleri de yaraladılar. Köylüler araya girmese katliam yapacaklardı" dedi.



Olay, 19 Haziran günü saat 19.00 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Aşağıkızılca köyünde meydana geldi. Şahin A., Bursa'dan getirdiği kurbanlık büyükbaşları köyünde beslemeye başladı. Olay günü Şahin A.'nın hayvanları Mahmut A.'nın ekili tarlasına girdi. Bunun üzerine Şahin A. ve Mahmut A. kavga etti. Karakola götürülerek ifadeleri alınan Şahin A. ve Mahmut A. köylülerin de araya girmesiyle barıştırıldı. Olaydan bir gün sonra evlerinin bahçesinde oturan iki ailenin üyeleri, A.ve Ş. ailesinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalbinden ve ciğerinden bıçaklanan evli 3 çocuk babası Harun A., yaşamını yitirdi. Aynı olayda çeşitli yerlerinden yaralanan Rıdvan A., Furkan A., Fethullah Aksal, Murat Aksakal, Mahmut A. ve Abdulvahap A. yaralandı. Yaralılar köye sevk edilen sağlık ekiplerince Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 5'i tedavilerinin ardından taburcu edilirken Abdulvahap A.'nın tedavisi ise sürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

'BİZİ 2 DAKİKADA KAN REVAN İÇİNDE BIRAKTILAR'

Ağabeyi Harun A.'nun gözleri önünde bıçaklanarak hiç uğruna öldürüldüğünü belirten ve aynı olayda sırtından bıçaklanarak yaralanan Mahmut A., şunları söyledi:

"Şahin A. Bursa'dan kurbanlık almış ve köye getirmiş. Hayvanlarını otlatırken kardeşimin tarlasına sokmuş. Kardeşim de kendisine, 'çıkar onları' diye uyarmış. Şahin de elleri arkasında ağabeyime, 'Gücün yetiyorsa gel sen çıkar' demiş. Ağabeyim, üzerine doğru elinde sopayla gelen Şahin'e bir tane vurmuş. Bundan dolayı karakolluk olmuşlar, köylülerin de araya girmesi ile ikisini karakolda barıştırmışlar. Şahin A.'nın babası Köksal A. ve çocukları Bursa'dan köye geldi. Jandarmaya da 'Ben oğlumu ve hayvanları alıp götüreceğim' demiş. Akşam vakti köydeki evimizin bahçesinde oturuyorduk. Ellerinde bıçak, dirgen ve baltalarla bir hilal şeklinde üzerimize saldırdılar. İki kişi ağabeyimin ellerini tutup gözümün önünde kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Bizi iki dakikada kan revan içinde bıraktılar. Köylüler yetişmese hepimizin kafasını keseceklerdi. Birimiz hariç hepimiz tedavinin ardından taburcu edildik. Ama ağabeyimin o ölüm anı gözümün önünden gitmiyor. Bir hiç uğruna biri mezara, diğerleri de cezaevine girdi. Yazık günah değil mi? Herkesin yuvası yıkıldı. Devlet büyüklerimden köylerde yaşanan bu gibi olaylara son verilmesini istiyorum."

'AĞABEYİMİZ, BÖLGEDE ÖRNEK BİR ÇİFTÇİYDİ'

Alibey- Nimet A. çiftinin 5'i erkek 10 çocuğundan ortancası olan Harun A., köy mezarlığında toprağa verildi. Kardeşleri Mahmut, Veli ve Selami A. üzgün olduklarını söyleyerek, "Ağabeyimiz, bölgede örnek bir çiftçiydi" dedi.

Eşinin arkasından çocukları Burcu (2), Alibey (6) ve Emirhan'a (7) sarılarak ağıtlar yakan Aynur A. (34) ise, "Eşimi sebepsiz yere katlettiler. Üç çocuğumla ortada kaldım. Eşim onlarla kavga etmek istemiyordu. Biz şimdi onsuz ne yapacağız?" diye konuştu.