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Bir ilde daha orman yangını

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Bursa'nın ardından Muğla'nın Milas ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı.

Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. 

Bursa'nın ardından Muğla'nın Milas ilçesinde de ormanlık alanda yangın çıktı.

Bursa'da orman yangını: Yeşil Bursa yanıyorBursa'da orman yangını: Yeşil Bursa yanıyorHaber

 

DHA

Etiketler  Muğla Milas yangın orman yangını
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