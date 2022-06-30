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  4. Bir ilginç olay: Hırsızlık yapma nedeni çöp şiş yeme yarışmasını kaybetmesiymiş!

Bir ilginç olay: Hırsızlık yapma nedeni çöp şiş yeme yarışmasını kaybetmesiymiş!

Denizli'de "yok artık" dedirten bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Eyüp Ç. ziynet eşyası, para ve döviz bulunan çantayı çöp şiş yarışmasını kaybettiği için çaldığını söyledi.

Denizli'de yaşayan M.A.A., 24 Haziran'da, bir banka şubesindeki kasadan 2 beşibiryerde, 2 çeyrek altın, 18 bin TL ve 1850 euroyu çantasına koyup yola çıktı. Sümer Mahallesi Üçgen Kavşağı'ndaki yaya alt geçidine geldiğinde arkasından yaklaşan kişi, çantayı kapkaçla almak istedi. Kapkaççı, kendisine direnen M.A.A.'yı bir süre yerde sürükledi. M.A.A., çantayı alıp koşarak uzaklaşan kapkaççının peşine düştü ancak yakalayamadı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.A.A.'nın ifadesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ancak şüpheli bölgede bulunamadı.

 Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin Eyüp Ç. olduğu ve Oto Santral Garajı yönüne gittiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ve Ç.'in Adana otobüsüne bindiğini tespit eden polis, takibe aldığı aracı yolda durdurup şüpheliyi gözaltına aldı.

YARIŞMAYA KATILMIŞ
Kapkaç yaptığı çantadaki altınları bozdurup, parayı harcayamadan gözaltına alınan Ç., polisteki ifadesinde, olay günü, bir restorandaki 35 bin lira ödüllü 300 adet çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için Adana'dan Denizli'ye geldiğini belirterek, "Yarışmaya katılmak için 650 lira kayıt parası verdim ancak çöp şişlerin tamamını yiyemeyince yarışmayı kaybettim. Bütün paramı yarışmada kaybettiğim için parasız kaldım. Bu nedenle de kapkaç yaptım" dedi.

Ç.'in yarışmadaki anlarının, restoran tarafından sosyal medyadan yayınlandığı ortaya çıktı.

 TUTUKLANDI
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç., tutuklandı. Ç.'in kapkaç yaptıktan sonra bankaya gidip çantadaki paraları kendi hesabına yatırdığı belirlendi. Ç.'in üzerinde bulunan altın ve paralara ise el konulup, tutanakla sahibine teslim edildi.

Etiketler çöp şiş çöp şiş yeme
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