  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir ilimizde daha 6 ay boyunca kuduz karantinası

Bir ilimizde daha 6 ay boyunca kuduz karantinası

Bir ilimizde daha 6 ay boyunca kuduz karantinası
Güncelleme:

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı 3 köy, ölen bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Dikilitaş köyünde yaşayan Ali Çakmak’ın ölen köpeğinden şüphe üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Yapılan incelemede köpeğin kuduz olduğu tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Dikilitaş, Yeniköy ve Zormağara köylerini karantinaya aldı.

Karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi. (AA)

Etiketler besni adıyaman kuduz kuduz karantinası kuduz vakası karantina
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Dondurucu soğuklar ve kar yağışı kapıda
Hülya Avşar'dan kendisini hedef gösteren Akit'e sert yanıt
Trabzonspor'dan derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler
Kapıkule'de ''yılbaşı alışverişi'' yoğunluğu
Ankara Müftüsü’nden yenilecek ve yenilmeyecek hayvanlarla ilgili fetva
Yılın son Kabinesi toplanıyor: EYT ve doğalgaz çalışmaları gündemde
Tavsiye edilen satış fiyatı 3 sterlin olan kahve bakın Türkiye'de kaç TL'ye satılıyor?
Opel'in elektrikli yol canavarı ''Almanya üretimli elektrikli ilk SW'' olarak geliyor
Suriyeli baba vahşeti: 15 ve 17 yaşındaki 2 kızını katletti
Bir dönem ''Kemal İstifa'' diye bağıran il başkanı kendisi istifa etti