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  4. 10 Mart 2020 17:58

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!

Manisa'da Umre'den geldiği belirlenen bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Koronavirüs şüphesi nedeniyle hasta özel negatif basınçlı sedye ile başka bir hastaneye nakledildi.

Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı!
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Dün akşam saatlerinde, Suudi Arabasitan'dan dönen bir kişi yüksek ateş şikayeti ile özel bir hastaneye başvurdu.

BAŞKA BİR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

ManisaKulisHaber'de yer alan habere göre, yüksek ateş şikayetiyle başvuran hasta özel negatif basınçlı sedyeyle başka bir hastaneye nakledildi.

Hastanenin Başhekimi Dr. Mümtaz Kahya, yaptığı açıklamada, “Hastanemize müracaat eden yurt dışından (Umre'den) gelen hastada yüksek ateş mevcuttu. Gerekli tıbbi önlemler alınarak şüpheli vaka olarak değerlendirilip başka bir hastaneye sevk edilmiştir” ifadelerini kullandı.

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