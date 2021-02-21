Bir ilimizde daha koronavirüs karantinası

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Manyas İlçesi Kaymakamlığı2ndan yapılan açıklamada, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde 8 evde yaşayan kişilerden bazılarının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bu adreslerde temaslı kişilerin de bulunduğu duyurulan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu evlerde karantina başlatıldığı ifade edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise karantina kuralları doğrultusunda denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.
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