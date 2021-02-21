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  4. 21 Şubat 2021 21:41

Bir ilimizde daha koronavirüs karantinası

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir mahalledeki bazı evlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Bir ilimizde daha koronavirüs karantinası
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Manyas  İlçesi Kaymakamlığı2ndan yapılan açıklamada, kırsal Kalebayır Mahallesi'nde 8 evde yaşayan kişilerden bazılarının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Bu adreslerde temaslı kişilerin de bulunduğu duyurulan açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla söz konusu evlerde karantina başlatıldığı ifade edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ise karantina kuralları doğrultusunda denetimlerini sürdüreceği öğrenildi.
 
 

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