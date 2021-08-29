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Bir ilimizde daha orman yangını

Bir ilimizde daha orman yangını

Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yayladere ilçesine bağlı Çıkan ve Sarıtosun köylerindeki ormanlık alanda, gündüz saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin, yangını söndürmek almak için başlattığı çalışma sürüyor. 

Etiketler bingöl orman yangını yangın
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