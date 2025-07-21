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Bir ilimizde kırmızı alarm: 190 kişi aynı şikayetle hastaneye koştu

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Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde sünnet düğününde tavuklu pilav yiyen 100 davetli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi'nde düzenlenen sünnet düğününde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan yaklaşık 100 davetli, Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne zehirlenme şüphelisiyle başvurdu. Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı düğüne katılarak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran kişilerin sayısının artması bekleniyor.

Olayla ilgili Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, "20 Temmuz 2025 tarihinde Saat 14.00-15.30 İstiklal Mahallesi Ova Sokak Yukarı Teşvikiye adresindeki düğün sahiplerinin dün geceden yaptığı tavuklu pilav dağıtılmasından ötürü 300 kişinin yediği belirtilmiş çok sayıda kişinin tavuklu pilavdan zehirlendiğini söyleyerek hastaneye başvurmuş olup şu ana kadar gelenlerin hayati tehlikesi yoktur, mide bulantısı bulunmaktadır. Çınarcık Devlet Hastanesi kapasitesinde 65 kişiye müdahale edilmekte olup kalan hastaların Yalova Devlet Hastanesi'ne sevki sağlanmaktadır. Bahse konu tahkikat Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütmektedir" denildi.

ZEHİRLENENLERİN SAYISI 190 OLDU

Yaklaşık 300 davetlinin katıldığı düğünde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran kişi sayısı 190'a ulaştı. Tedavilerinin ardından taburcu edilenlerden 4'ünün çocuk olduğu öğrenildi. Davetlilerin ifadelerine başvurulurken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü analiz için dağıtılan yemekten numune aldı. 

İHA

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Etiketler yalova tavuklu pilav zehirlenme gıda zehirlenmesi sünnet düğünü
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