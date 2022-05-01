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Bir ilimizi sel vurdu! Şehir sular altında

Bir ilimizi sel vurdu! Şehir sular altında

Adıyaman'da aniden bastıran ve yaklaşık 1 saat boyunca süren dolu ve kuvvetli sağanak yağış sele neden oldu. Kentin dört bir yanını göle çeviren yağışın ardından, onlarca araç sular altında kaldı.

Adıyaman'da akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve dolu yağışı başladı. Beraberinde seli getiren yağışlar, hayatı felç etti.

Caddeler ve sokakları göle çeviren selden dolayı su baskınları yaşandı.

Selin ardından alarma geçen polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık Ekipleri, su baskını yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler adıyman sel sular araba otomobil
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