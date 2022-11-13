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Bir kadın cinayeti daha! 21 yaşındaki genç kıza 9 kurşun

Bir kadın cinayeti daha! 21 yaşındaki genç kıza 9 kurşun
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Diyarbakır’da 21 yaşındaki bir genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından bir kafede tabancayla 9 kurşunla vurarak öldürüldü.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün gece M.S., eski kız arkadaşı M.S.’in kafede olduğunu öğrenip, adrese gitti. Burada, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran M.S., M.S.’e peş peşe ateş etti. Vücuduna 9 kurşun isabet eden M.S. kanlar içinde yere yığılırken, M.S. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan M.S., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.S.’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu belirtilen M.S.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Etiketler kadın cinayeti cinayet kadın sevgili eski sevgili
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