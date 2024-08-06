Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi

Samsun'da eşinin kardeşi tarafından 24 yerinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ'da 1 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. (40), arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi F.D.'i (37) 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında F.D.'i M.D.'in annesi E.D. ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, M.D.'in bıçakladığı ileri sürüldü.

F.D. olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan M.D., annesi E.D. ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, F.D.'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen F.D.'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

İHA