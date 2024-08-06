  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi

Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi 24 kez bıçaklanarak katledildi

Güncelleme:

Samsun'da eşinin kardeşi tarafından 24 yerinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinin kırsal mahallesi olan İlimdağ'da 1 Ağustos'ta saat 10.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. (40), arazi anlaşmazlığı yüzünden kardeşinin eşi 3 çocuk annesi F.D.'i (37) 24 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sırasında F.D.'i M.D.'in annesi E.D. ile lise öğrencisi oğlu Ü.D.'nin tutup, M.D.'in bıçakladığı ileri sürüldü.

F.D. olay yerinde hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan M.D., annesi E.D. ile lise öğrencisi oğlu Ü.D., jandarmanın takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'da eşinin kardeşi tarafından 24 yerinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olayın hemen ardından cep telefonu ile çekilen görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde ölen kadının kızının feryatları yürekleri dağlarken, F.D.'in yerde can çekişmesi ve katil ile annesinin olay yerinden tarım aracı  ile geri geri kaçmaları olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Samsun'da eşinin kardeşi tarafından 24 yerinden bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi kadının öldürülme anının cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olaydan sonra otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderilen F.D.'in 24 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

İHA

Etiketler kadın cinayeti cinayet patpat tarla arazi 3 çocuk annesi genç kadın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'nin tepki çeken soyadı düzenlemesi ertelendi AK Parti'nin tepki çeken soyadı düzenlemesi ertelendi SPK beklenen 50 borsalık kripto para borsası listesini yayınladı SPK beklenen 50 borsalık kripto para borsası listesini yayınladı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı Yurt dışı siparişlerde gümrük vergisi artırıldı Togg'dan ''Birlikte Kazan'' kampanyası: Alan da aldıran da kazanacak Togg'dan ''Birlikte Kazan'' kampanyası: Alan da aldıran da kazanacak Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Nilperi Şahinkaya da yaz modunu açtı, genç mankenleri kıskandırdı Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Ev sahipleri için AirBnb dönemi bitti: Artık bireysel kiralayamayacaklar Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şartını açıkladı Benzine beklenen indirim geldi Benzine beklenen indirim geldi Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Gurbetçi Şaban'ın Bahar'ını artık gören tanıyamıyor Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar'' Ceylan Ertem tacizi yıllar sonra itiraf etti: ''Evimin camına dayanıp mastürbasyon yaptılar''
PKK ile ilişkili partilerin mallarına el konuldu PKK ile ilişkili partilerin mallarına el konuldu Restoranda olay olan görüntüler: Savcı sessizliğini bozdu Restoranda olay olan görüntüler: Savcı sessizliğini bozdu Bu da dünür şiddeti: Ortalık savaş yerine döndü, çok sayıda yaralı var Bu da dünür şiddeti: Ortalık savaş yerine döndü, çok sayıda yaralı var 8 yaşındayken bir elini kaybetmişti... Şimdi 52 yaşında ve 5 parmağında 10 marifet var 8 yaşındayken bir elini kaybetmişti... Şimdi 52 yaşında ve 5 parmağında 10 marifet var Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Genç kıza tacize linç girişimi; ortalık bir anda karıştı Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi Paraguaylı güzel yüzücü ''uygunsuz hareketleri'' yüzünden olimpiyatlardan men edildi Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Bank of Amerika'nın Türk analisti Dolar tahminini açıkladı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi TÜVTÜRK'teki araç muayenesindeki kart komisyonları için harekete geçildi Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt Nagihan Karadere'den adada erkeklere şap mı veriliyordu sorusuna ilginç yanıt