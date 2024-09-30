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Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi katledildi

Bir kadın cinayeti daha: 3 çocuk annesi katledildi
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Afyonkarahisar'da 3 çocuk annesi bir kadın, tartıştığı eşi olacak cani tarafından korkunç bir şekilde katledildi. Kadın katili eş cinayetin ardından intihar ederek hayatına son verdi.

Olay saat 21.00 sıralarında Emirdağ ilçesine bağlı eski Kacerli Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocukları bulunan S.A. ve S.A. çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında S.A., tüfekle eşine ateş açtı. S.A. kanlar içaresinde yere yığılırken kısa süre sonra S.A., kendisine ateş etti. Silah sesleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Seydi ve S.A.’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ile olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemelerin ardından Aktan çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Emirdağ Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Etiketler kadın cinayeti cinayet Afyonkarahisar intihar etti
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