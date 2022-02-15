Bir kadın cinayeti daha! 4 aylık hamile genç kızı vahşice katletti

Balıkesir'de 19 yaşında ve 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Hazal A., dini nikahlı eşi tarafından vahşice katledildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Kadir M. (29), birlikte yaşadığı 4 aylık hamile Hazal A.’ü (19) bıçaklayarak öldürdü.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

Olay, Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan Kadir M., 'kıskançlık' nedeniyle dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal A. ile tartışmaya başladı. M., mutfaktan aldığı bıçakla 4 aylık hamile olan A.'ü defalarca bıçakladı. A. kanlar içinde yere yığılırken, M. ise kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal A., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kadir M. ise olayın ardından polis merkezine giderek teslim oldu.