Bir kadın cinayeti daha! 6 aylık kocası katletti...

Olay Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Reşatbey Mahallesi’nde yaşayan Nevin N. ile A.N., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.N. evdeki ruhsatsız tüfekle eşini başından vurdu.

İLK EŞİNDEN İKİ ÇOCUĞU VAR

Silah sesini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet zanlısı A.N. (36) polis ekiplerince gözaltına alındı. Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan 31 yaşındaki Nevin N’nin A.N. ile 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı, ilk eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

